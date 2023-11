Ir de Lisboa ao Porto por 5,5 euros? CP lança promoção para novembro

A CP — Comboios de Portugal anuncia campanha de venda de bilhetes a preços bem acessíveis numa promoção que terá como prazo máximo 30 de novembro e com uma regra bem definida: bilhetes têm de ser comprados com pelo menos dez dias de antecedência.

No âmbito da iniciativa Porto +, estarão disponíveis mais de 45 mil bilhetes a preços reduzidos e para este mês que começa nesta quarta-feira, 1 de novembro.

Segundo o comunicado enviado pela empresa, irão estar disponíveis mais de 40 mil viagens entre Lisboa e Porto (lugares sujeitos à disponibilidade de cada comboio), que podem ser feitas em segunda classe no Intercidades ou em turística no Alfa Pendular e com preços a começar nos 5,5 e nos 6,5 euros, respetivamente. Se optar por fazer o Norte/Sul, ou seja, Porto-Faro, os bilhetes começam nos 10 e 11 euros.

A aquisição destes bilhetes pode ser feita na bilheteira online, App CP, Linha de Atendimento e bilheteiras físicas da CP.