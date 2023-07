Como cuidar das unhas quando a idade já se faz notar

Antes, a preocupação era que a manicure e a pedicure estivessem a combinar. Contudo, depois dos 40, as tendências ficam em plano de fundo porque as unham enfrentam novas lutas: fragilidade, sulcos e fendas ou a cor, que parece não aguentar nem uma semana.

Pois, assim como a pele fica mais flácida e frágil, as unhas também enfraquecem, ficam mais finas e quebradiças. A meia-idade pode atrapalhar um novo par de unhas feitas, mas há maneiras de suavizar os problemas. Para idades a partir dos 50 anos, trazemos algumas dicas para ajudar nos cuidados com as unhas.

As cutículas são muito importantes. Os cuidados com a pele das mãos, como hidratar e exfoliar, são imprescindíveis também para umas unhas boas e fortes, principalmente as cutículas, que são a pele na base. Para hidratá-las pode usar, por exemplo, um óleo essencial, como de jojoba, ou então um creme hidratante. Além disso, cortar as cutículas também pode ser um erro, uma vez que pode ser fonte de infeção e danos na matriz das unhas.

Outra dica é o tratamento das unhas. Entre manutenções de manicure, lixar as unhas a um comprimento saudável, polir e hidratá-las permite elasticidade e humidade para o crescimento das mesmas.

A higiene das mãos pode ser um grande fator da saúde das unhas. A utilização de certos sabonetes e da água quente pode estar a enfraquecer as barreiras, afetando as cutículas e, consequentemente, as unhas em si. Geralmente, os produtos de lavagem facial são mais suaves nas unhas, então pode optar por um desses. Quanto à exposição prolongada da água, principalmente em tarefas domésticas, o uso de luvas é recomendado.

Quando trata das unhas, utiliza sempre certas ferramentas. A escolha de acessórios de qualidade também pode influenciar a manicure. Por exemplo, as limas com granulação baixa são mais ásperas e podem causar bordas irregulares. Já as com alta granulação moldam as unhas com mais suavidade. Com os palitos para se limpar sob a borda das unhas, cuidados são precisos. As unhas, à medida que se envelhece, não aderem de forma tão firme ao leito dos dedos. Logo, com um pouco mais de força ou alguma maneira mais desastrada, pode arrancar a unha do sítio. Então, cuidado!

O formato das unhas também conta. Quando estão mais redondas ou ovaladas, mas curtas, ajudam a diminuir a possibilidade de quebrar e também de diminuir perda de volume nos dedos e nas mãos, que acontece depois dos 50 anos. As unhas compridas não são proibidas, mas é necessário saber que partem com mais facilidade.

Entre rachaduras, manchas e sulcos, as unhas às vezes podem ser sintomas de algumas doenças. Por exemplo, deficiência de vitaminas, anemia, distúrbios da tireoide ou alterações hormonais podem afetar a saúde das unhas. Então, se tem dúvida de alguma fenda ou cor esquisita que apareceu, se foi de forma repentina ou prolonga-se por muito tempo, o melhor será procurar um médico.

Apesar de tudo, mesmo com 50 anos ou mais, nada lhe impede de arrasar na manicure e na pedicure.