Confiante com o corpo, Cristina Ferreira mostra sensualidade na banheira

Cristina Ferreira, que tem passeado por Palma de Maiorca, publicou uma fotografia nas redes sociais que tem chamado a atenção do público. Na banheira do hotel onde se tem hospedado, está deitada e despida, num banho relaxante.

Rapidamente, uma “chuva” de elogios invadiu a caixa de comentários. “Linda”, escreve um seguidor. “Poderosa”, comentou outro.

A diretora de Entretenimento e Ficção da TVI está constantemente na boca do público e a chamar a atenção das pessoas que a seguem. Recentemente, foi considerada como uma das figuras públicas com maior notoriedade espontânea em Portugal, estando no pódio com Cristiano Ronaldo, “A Pipoca Mais Doce” e Ricardo Araújo Pereira.

Entretanto, no seguimento do livro que publicou, a apresentadora lançou uma petição contra o combate ao ódio na Internet. Cristina esteve presente na Assembleia da República, na semana passada, para assistir ao plenário, onde em causa está o facto de a apresentadora ter sido ouvida pelos deputados a propósito da petição criada há cerca de quatro meses.

Além disso, o julgamento da SIC contra a apresentadora por quebra de contrato, que estava previsto para 21 de junho, foi adiado.