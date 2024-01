Conhece a regra “7:38:55”? Técnica promete acelerar progressão

A “Regra 7:38:55” destaca que 7% da eficácia da comunicação reside nas palavras, 38% no tom de voz e 55% na comunicação não verbal. Manter essa regra em mente ajuda a equilibrar a forma de comunicar para obter o efeito desejado, ou seja, a regra enfatiza o quão importante é como nós falamos, e não só o que falamos.

De acordo com o livro de coaching da autora distinguida pelo Financial Times Mafalda Rebordão e pela Chief Innovation Officer Sara Aguiar, não existe uma abordagem única para gerir a nossa carreira. “Devemos estar atentos às oportunidades e às estratégias para “escalar a montanha”, seja para mudar de cargo, desenvolver uma competência ou iniciar a carreira do zero, lê-se no livro O Acelerador de Carreiras – A fórmula que nos leva onde queremos chegar [editora Contraponto].

É fundamental compreender que o sucesso na carreira depende de nós mesmos. Devemos gerir as nossas expectativas de forma justa, reconhecendo que o sucesso tem definições diferentes para cada um. Além disso, o senso comum nem sempre se traduz em prática comum; saber o que é certo não implica necessariamente em agir de acordo.

Saber comunicar não é apenas uma habilidade para profissionais da área de comunicação, mas sim uma competência essencial para todos, uma vez que vivemos em sociedade. “Comunicar é o primeiro passo para colaborar”.

Comunicar envolve fazer perguntas para obter as respostas desejadas, responder adequadamente, argumentar, negociar e contar histórias. São essas habilidades que fazem de alguém um bom comunicador. Ter um argumento fundamentado é crucial, utilizando dados, números e fatos para embasar as mensagens eles nos dão o que ganha qualquer discussão, a credibilidade. Mas, para que isso dê certo, é preciso escolher os dados certos, validar as fontes, a veracidade dos dados e o quanto estes encaixam ao argumento a fim de confirmar sua aplicabilidade.

O que também é indicado para melhorarmos como profissionais é melhorar nossa relação com o erro. No ambiente de trabalho, é comum temer o erro, a sensação de que não podemos falhar. No entanto, errar não significa necessariamente falhar de forma significativa. A experiência mostra que é através dos erros que aprendemos. Aceitar a nossa vulnerabilidade e usar o erro como aprendizagem é essencial para desenvolver o mindset necessário, para assim, fazê-lo mais de aliado do que obstáculo.

No trabalho é muito comum, também, termos de resolver problemas, sejam estes grandes obstáculos ou aqueles que encontramos no quotidiano que já estamos até acostumados. Resolver problemas é uma habilidade essencial no ambiente profissional. A estratégia inicial envolve entender todas as contribuições para o problema, obtendo uma visão abrangente. Identificar a origem do problema permite implementar soluções direcionadas à causa, não apenas às suas consequências.

Entender o sistema em que estamos inseridos, seja uma empresa, uma loja ou uma escola, é crucial. Mudanças controladas que respondem às necessidades e justificações da fonte do problema são essenciais para uma resolução eficaz.

Não é só de ações para os outros que farão o desempenho profissional melhorar, afinal, quem está a trabalhar e construir a nossa carreira somos nós, por isso, as recompensas são essenciais para manter a consistência e evitar a desmotivação. A estratégia do condicionalismo clássico, baseada na psicologia comportamental, sugere associar recompensas a tarefas para motivar a sua realização. Esses estímulos podem incluir passar tempo com alguém querido, fazer uma pausa para uma caminhada ou desfrutar de algo prazeroso após uma tarefa concluída.

Estas são apenas algumas das muitas dicas e recomendações do livro “O Acelerador de Carreiras”, publicado em janeiro deste ano pela editora Contraponto. A obra, que conta com uma nota introdutória do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, abrange uma variedade de áreas, como otimização de carreira, técnicas de networking, estratégias para tomada de decisões, dicas sobre o potencial do seu e-mail e do seu calendário, entre muitas outras.

Eric Vianna