Contagem decrescente até ao Natal com beleza, make up, histórias, meias e… cerveja

Os presentes já não chegam apenas no Natal. Podem começar logo, logo a 1 de dezembro e com contagem até à noite de família mais esperada do ano, 24 de dezembro. Os calendários do advento ajudam a encurtar esse período, permitindo que, a cada dia, se aceda a uma surpresa.

Podem ser doces, mas também brinquedos, champôs, cuidados capilares, maquilhagem e skin care. Há até meias para os mais saudosos dos presentes típicos das avós e das tias.

A meio do mês de novembro, eis algumas sugestões para mimar quem gosta, em packs que prometem ficar mais em conta do que a compra individual.

Começar a preparar a maquilhagem e os cuidados certos

Chegam em múltiplas combinações, afinal juntam produtos de cuidado de pele com soluções de maquilhagem. Outros apostam no banhos e nos cuidados capilares. A diversidade é enorme e capaz de fazer sonhar todos.

Calendário do Advento Lancôme 2022, na Wells

Calendário 3D, Rituals, 99.50€

Masqmai, na Sephora, 99.99€

Catrice, 45.99€

Nivea, 49.99€

Nyx, na Perfumes e Companhia, 56.35€

Clarins, 72.90€

Joyful holiday, Kiko, 49.99€

Douglas Collection Luxury, Douglas, 49.95€

L’Occitane, 59.00€

Para miúdos e graúdos

O calendário também pode ser cumprido com propostas para toda a família, incluindo, claro, os mais novos. Mas, mesmo adultos, quem não gosta de fazer um lego por dia ou mesmo ler uma pequena história? Eis calendários do advento que respondem e evocam e promovem a atividade entre todos lá em casa.

Lego City, 24.99€

Livro À Espera do Natal, ed. Nuvem de Letras, 14.95€

Pack MO, mulher, 9.99€

Adoçar a época

Os chocolates são presença constante nesta época festiva e sabem bem quando se conta até ao dia 24 de dezembro. A histórica Arcádia apresenta dois modelos – em azul e vermelho – de calendário com os vários produtos da marca e por 23.50 euros.

A Pedaços de Cacau também aposta no segmento com um calendário com chocolate negro artesanal e com 72% de cacau, por 15.50 euros.

Arcádia, 23.50€

Pedaços de Cacau, 15.50€

Cervejas a contar até ao Natal

Há em cerveja artesanal e na maio corrente. Porque não ir até ao Natal com uma sugestão distinta por dia? A Nortada apresenta, por 75 euros, um calendário com 24 cervejas, com edições especiais e premiadas. “Este é o novo Calendário do Advento da Nortada, lançado no início de novembro, com uma seleção criteriosa de cada um dos estilos presentes a cargo de Vitor Hugo Meirelles, o sommelier de cerveja da Nortada”, lê-se no comunicado

Nortada, 75€

Super Bock, 60€

A Super Bock também se aventura nesta contagem, com “cervejas de diferentes estilos e variedades da Super Bock, como Stout, Coruja e Selecção 1927, copos personalizados e até gorros temáticos”, como refere a nota e num valor de 60 euros.