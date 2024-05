Continuar a festa verde da cabeça aos pés e a partir de 5,5 euros

Sporting conquistou o 20º título como campeão da Liga Nacional nesta noite de domingo, 5 de maio, e depois da derrota do Benfica frente ao Famalicão. Milhares de pessoas estiveram no Marquês de Pombal, em Lisboa, para receber a equipa num êxtase tingido de verde, mas múltiplas foram as celebrações um pouco por todo o país.

Seja adepta ferrenha ou apenas por fair play, nada como juntar-se à festa e celebrar com uma das cores da moda – o verde – esta conquista cujo sabor ainda se vai estender até ao fim da época, que termina a 19 de maio.

A Delas.pt foi à procura do verde da celebração para que se equipe a rigor e ao sabor da tendência. E desde tops, a blazers, passando por vestidos e saias, há até chinelos para celebrar da cabeça aos pés.

Ora espreite:

Vestido com pormenor de atilhos, H&M, 19.99€

Vestido comprido sem mangas, Kiabi, 27€

Vestido de algodão com nó, Mango, 19.99€

Vestido dia midi, Primark, 12€

Blazer assertoado sem mangas, H&M, 39.99€

Blusa Cropped com Capuz, Tiffosi, 9.99€

Calças Jogger, Tiffosi, 12.99€

Camisa crepe, Zara, 25.95€

Casaco de fato, Kiabi, 39€

Sapatilhas de Lona, MO, 12.99€

T-shirt, C&A, 5.50€

Calças Culotte Piqué, Tiffosi, 9.99€

Chinelos piscina tira fivela, Primark, 8€

Cropped top, C&A, 12.99€

Faux leather sandals, C&A, 17.99€

Macacão de 100% linho com cinto, Mango, 59.99€

Saia curta com lantejoulas, ZW Collection, Zara, 49.95€

Saia em linho com fita grega, H&M, 54.99€