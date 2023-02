Cremes e toalhetes desmaquilhantes para remover make up de Carnaval

Na celebração do Carnaval não podem faltar as pinturas faciais. No entanto, os brilhantes, as purpurinas ou até os desenhos podem revelar-se um verdadeiro entrave quando a festa acaba e é hora de remover os sinais da festa da cara.

Ainda antes de evitar continuar a ter vestígios das pinturas faciais, saiba que é mesmo proibido dormir sem remover a make up. Os dermatologistas recomendam a remoção de cosméticos especialmente antes de se colocar o sono em dia. Durante o repouso, a pele absorve tudo o que precisa do organismo, pelo que, ter a pele com resquícios faz com que os nutrientes não sejam devidamente aproveitados, resultando num rosto “ressecado” e “sem viço”.

Além disso, a maquilhagem bloqueia os poros da pele, podendo deixá-la mais oleosa e originar borbulhas ou sinais. A isto junta-se o excesso de consumo destes produtos, que pode levar ao desenvolvimento de infeções na pele como alergias ou conjuntivites. Deste modo e para evitar padecer destes problemas, saiba as melhores formas de tirar a maquilhagem do Carnaval e perceba os erros que não deve cometer.

Veja abaixo os cremes desmaquilhantes e toalhetes reunidos pelo Delas.pt que a podem ajudar nessa árdua tarefa.

