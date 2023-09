Cremes hidratantes para deixar a pele a brilhar no tempo mais frio

Assim como as estações mudam, as nossas rotinas de cuidado com a pele também o devem fazer. Se nos tempos mais quentes e secos devemos prestar atenção à proteção solar com hidratação, também devemos acompanhar a mudança de rotinas nos dias mais frios.

Com as temperaturas mais baixas, a pele precisa de um cuidado extra de proteção, para não perder o brilho e a hidratação, que ocorre com os fatores ambientais do outono e inverno: temperaturas baixas, diminuição da humidade e as rajadas de vento frio.

Além disso, o regresso do quotidiano, seja na escola ou no trabalho, também causam um stress maior na nossa pele, pelas responsabilidades e correrias do dia-a-dia. É exatamente por esses fatores que a peça-chave de cuidados com a pele no inverno resume-se aos hidratantes faciais.

Os cremes hidratantes podem ter funções variadas e mais ingredientes à mistura, mas vão sempre ter a mesma base: hidratar. Que acaba por ser o mais importante.

Para isso, deixamos aqui algumas dicas de cremes hidratantes para o rosto, para deixar a sua pele a brilhar durante as estações frias.

