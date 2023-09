Cristina Ferreira: “Não sou nada contra cirurgias estéticas”

A apresentadora, diretora de Ficção e Entretenimento e administradora executiva da Media Capital, Cristina Ferreira, completa este sábado, 9 de setembro, 46 anos. O rosto da TVI anuncia que vai haver festa, mas talvez não tão grande como nos últimos anos.

“O ano passado foi uma festa maior, este ano é uma mais pequena, porque tenho de guardar alguma coisa para os 50 anos”, revelou, entre risos. E garante que não é a estreia do reality show da TVI, Big Brother, no dia seguinte, 10 de setembro, que a trava. “Se não dormisse fazia a estreia na mesma maneira!”, revela.

Em jeito de balanço e à margem da gala Palácio das Estrelas, Cristina Ferreira revela que chega aos 46 anos “da forma mais extraordinária possível”. “Devo confessar que já dá aquela noção que passou mais de metade da vida – que já é um pouco impactante -, mas depois estou bem, os meus estão bem, sinto-me bem… melhor até do que quando olho para algumas coisas minhas com vinte e poucos anos!”. Reveja aqui a evolução de estilo da apresentadora.

A diretora e apresentadora da estação de Queluz de Baixo diz-se “muito tranquila” e que, quando assim não for, tem uma solução. “Tudo o que me desagradar daqui para a frente irei fazer questão de alterar naquilo que puder. Não sou nada contra cirurgias estéticas ou contra aquilo que for preciso para nos ajudar a sentir melhor. Portanto, o que me apetecer fazer quando não me sentir bem, fá-lo-ei”, anuncia.

Contrato renovado: “Estou muito feliz”

Recentemente, Cristina Ferreira renovou o contrato com a TVI e reforça agora as áreas digitais, de negócios e de novos talentos. “Estou muito feliz com a renovação do meu contrato, senão não estaria aqui, como é óbvio. Tenho mais responsabilidades. Há áreas nas quais já tinha intervenção e agora posso, ao lado dos diretores, fazer mais, por exemplo, no digital, novos talentos e novos negócios. Fico feliz que a TVI reconheça essa minha capacidade e que renove a confiança agora com essas responsabilidades”, refere, sobre o tema.

“As novidades vão fazer com que eu esteja mais tempo em antena, vou revezar-me entre a direção e a antena”, descreve, e acrescenta: “Sei quando parar, quando tenho de ir para casa mais cedo ou tirar dois ou três dias, porque as pessoas não percebem que este é um trabalho muito intenso e que não se pára”.

A apresentadora e diretora da TVI é a entrevista de Maria Cerqueira Gomes no programa da estação Conta-me e que será transmitido este sábado, 9 de setembro.