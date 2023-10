Cristina recupera rabo-de-cavalo louro para ‘Dança com as Estrelas’ e traz Bruno Cabrerizo

Estreou-se a solo no formato Dança com as Estrelas, há precisamente dez anos, mas agora Cristina Ferreira traz Bruno Cabrerizo, 44 anos, para dividir o palco do concurso de talentos da TVI.

A chegada do ator brasileiro à apresentação em Portugal ao lado da diretora de ficção e entretenimento, de 46 anos, sucede após ter integrado novelas da TVI, mas também depois ter sido anfitrião em programas de televisão em Itália. Aqui, refere o comunicado da estação de Queluz de Baixo, “participou no célebre Ballando con le Stelle”. Recentemente, vinca a mesma nota, participou também no Dança dos Famosos no Brasil.

Cifrão, Alexandra Lencastre e Alberto Rodrigues são os jurados já conhecidos. Os concorrentes serão apresentados em breve.

Recorde a imagem de lançamento do formato há dez anos, quando Cristina assumiu o horário nobre de domingo à noite a solo e sem Manuel Luís Goucha. Entretanto, o mesmo programa foi conduzido por Rita Pereira e Pedro Teixeira.

O cabelo muito longo, louro e em rabo-de-cavalo eram imagem de marca em 2013 e voltam a sê-lo dez anos depois.