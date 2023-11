Cuidadores informais. 10 sinais de alerta que indicam que precisam de ajuda

Maioritariamente entregue às mulheres, o ato profundamente exigente de cuidar acaba por alterar mais a vida delas do que as dos homens, que não só conseguem pedir ajuda mais facilmente, como lidam geralmente melhor com a necessidade de dar atenção a quem têm de cuidar.

E porque quem cuida também precisa de estar alerta para não mergulhar em estados de ansiedade ou depressão, aqui ficam alguns primeiros sinais que devem ser levados com toda a seriedade para garantir que o cuidador permanece saudável e que não se deixa levar por uma tarefa extremamente exigente.

Veja abaixo os primeiros sinais de alerta:

Cansaço: Mostrar-se demasiado exausto para cumprir tarefas diárias simples e regulares.

Falta de concentração: Dificuldade em completar tarefas ou mesmo incapacidade para se concentrar podem ser sinais de alerta de que precisa de se cuidar melhor.

Irritabilidade: O mau humor latente, as respostas negativas constantes podem dar indicações de que precisa de ajuda.

Isolamento: a falta de vontade de cumprir as atividades que sempre gostou de fazer e o afastamento de amigos e familiares devem ser indicadores a serem levados muito a sério.

Efeito de negação: Acreditar que vêm aí melhorias de saúde da pessoa de que cuida quando não são fundamentadas e negar efeitos da doença são sinais de alerta de stress.

Raiva: Ser intransigente em demasia, não suportar mais perguntas ou situações ou mesmo sentir desespero pela falta de compreensão por parte dos outros devem ser alertas a considerar.

Sinais de falta de saúde: quando o bem estar físico e psicológico do cuidador começa a dar sinais de fragilidade é tempo de ir ao médico o quanto antes. Quem cuida também corre o risco de adoecer.

Ansiedade: Como enfrentar o amanhã, o futuro, o estado de saúde a deteriorar-se? Se a resposta a estas perguntas indicarem a sensação de uma energia a esgotar-se, então é importante procurar ajuda.

Insónias: Sonos muito leves, constante sensação de estado de vigília comprometem o descanso. É importante dormir bem para poder cuidar melhor.

Depressão: É um dos dramas mais pesados para quem cuida porque pode comprometer o bem-estar, bem como a capacidade de lidar com a exigências do quotidiano, por isso é importante estar atento a todos os indícios