Desconfortável na mesa de trabalho? Como reverter o efeito

Os empregos de secretária são muitos comuns e amplamente abrangentes. A verdade é que ficar sentado à mesa, no computador, oito horas por dia, tem imensos efeitos negativos na saúde pessoal, como na postura e na visão. Desse modo, a produtividade e o rendimento no trabalho podem diminuir, o que ninguém deseja.

Para isso, há que encontrar como reverter ou, pelo menos, reduzir esses efeitos. Existem alguns itens e produtos que se podem encontrar facilmente em lojas físicas ou na Internet para manter ou adicionar conforto.

Começamos pelo apoio de pés, para colocar debaixo da mesa. Estando apoiados, em descanso, em algo irá melhorar a sua postura e diminuirá dores que possa ter na coluna, pernas ou mesmo nos pés e tornozelos. Do mesmo modo, uma simples almofada poderá aliviar a pressão que sente na coluna, no cóccix e na lombar, e também irá deixar a postura mais ereta.

Ainda no tema da postura, trabalhar ao computador é facilmente traduzível em dores no pescoço ou cervical, tendo em conta a posição em que ficamos o dia todo. Assim, se colocar um apoio no computador ou no monitor, não terá de ficar com o pescoço virado para baixo, impedindo dores cervicais.

Já em outros temas, como a temperatura corporal e do espaço de trabalho, há dois acessórios que poderão resolver esse problema. Se o escritório for quente e o ar condicionado não funcione ou seja inexistente, qual é a solução? Uma pequena ventoinha que possa colocar em cima da própria mesa. No polo oposto, se o escritório for frio, sem recurso a aquecedores, não há vergonha em levar um cobertor ou uma manta para que possa colocar sobre as pernas ou até sobre os ombros.

É importante lembrar que o conforto é indispensável para a produtividade, rendimento e efetividade no trabalho.