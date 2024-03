Deslandes e Sobral: Aos 15 anos partilhavam phones no autocarro, agora gravam dueto

O anúncio foi feitas nas redes sociais. “Gravámos hoje o nosso primeiro dueto, 17 anos depois. Não nos vemos muito, nem falamos muito – mas os amigos que se fazem em puto conhecem-se sempre e é mesmo bom ser fã dos amigos”, revelou Carolina Deslandes na sua conta de Instagram.

A intérprete da A Vida Toda anunciou que se juntou a Salvador Sobral para comporem um tema num reencontro que junta amigos que há que duas décadas. “Conhecemo-nos com 15 anos. Apanhávamos o mesmo autocarro e dividíamos fones de ouvido, com aquele MP3 da Creative cheio de fita cola, porque a tampa da pilha caía sempre. Mostrou-me canções do Stevie Wonder que eu não conhecia, e sonhava muito”, recordou a cantora, que lembra o sonho partilhado de ambos poderem vir a ser músicos e de cantarem.

“Partilhávamos uma amizade muito bonita daquelas em que se trocam mil mensagens a falar das coisas mais insignificantes às mais importantes”, acrescentou.