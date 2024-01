Sem ouro, incenso e mirra. Se vai ver um bebé, leve sopa

Num dia como o de Reis – 6 de janeiro –, momento em que Jesus foi visitado pelos três reis magos que levaram ouro, incenso e mirra, nada melhor do que descobrir o que as mães e pais dos tempos atuais mais precisam neste período de desafio e de, muitas vezes, alegria e desespero ao mesmo tempo.

Para Tatiana Dominguez, a resposta é simples: “Cabe a cada família decidir como fazer”. Mas, “quando vemos que as mulheres estão mesmo muito sozinhas, têm os pais naqueles primeiros dias, mas depois eles têm de ir trabalhar, diria que elas só devem aceitar aquelas visitas a quem tenham a coragem de pedir para lhes fazerem uma sopa”, afirma a coordenadora de exercício físico do Centro de Pré e Pós-Porto, em Lisboa.

Para Tatiana, se a mãe não tiver coragem de fazer tal requisição à pessoa que a visita, então é mesmo uma simpatia que pode para ficar para mais tarde, quando os ritmos da nova família estiverem mais conciliados.

E quem diz uma sopa, diz deixar uma refeição pronta. Faça as compras necessárias no supermercado, leve os sacos e, uma vez em casa da recém-família, deixe feito esse menu no frigorífico. A família irá agradecer esta ajuda e este alívio no pesado trabalho quotidiano.

“O pós-parto é um momento extremamente desafiante”

A saída da maternidade e a chegada a casa é sempre um momento de inúmeros ajustes, seja na vida pessoal da mãe, seja na vida familiar. Numa sociedade composta por famílias cada vez mais nucleares, as “redes de apoio” são, para aquela especialista em maternidade, a melhor solução para gerir dúvidas, angústias e medos.

“O pós-parto é um momento extremamente desafiante. Existem muitos aspetos a gerir, não temos a disponibilidade que existiu durante anos”, recorda a coordenadora e especialista em prescrição de exercício para o período da gravidez e os primeiros meses de recuperação. “A mãe de pós parto está a ser confrontada com uma nova realidade, com o nascimento do bebé, com a subida do leite, com as dores na zona abdominal”.

Porém, Tatiana Dominguez lembra que, apesar de todas as atenções estarem concentradas no bebé, é importante que a mãe não se esqueça dela própria. “Cuidar da mãe a todos o níveis é muito importante: na alimentação, no exercício físico, no fortalecimento do períneo”, alerta a especialista.