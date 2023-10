Direito de Resposta: Cerca de 2% dos portugueses pertence a seitas, diz teólogo espanhol

Ao abrigo do Direito de Resposta consagrado no artigo 24° da Lei 2/99, de 13 de Janeiro, requer-se a publicação do texto abaixo, na mesma secção e com o mesmo relevo em que foi publicada o artigo com o título “Cerca de 2% dos portugueses pertence a seitas, diz teólogo espanhol”, publicada no passado dia 27 de Setembro de 2023, disponível em https://www.delas.pt/cerca-de-2-dos-portugueses-pertence-a-seitas-diz-teologo-espanhol/atualidade/957672/.

Direito de Resposta:

“A revista Delas publicou a notícia intitulada “Cerca de 2% dos portugueses pertence a seitas, diz teólogo espanhol”, onde inclui a Igreja Universal do Reino de Deus entre as seitas a que se refere.

Desde logo, cumpre esclarecer que a Igreja Universal do Reino de Deus não é uma seita e que tal afirmação, para além de falsa, é profundamente ofensiva para todos os seus membros e fiéis.

A Igreja Universal do Reino de Deus começou a sua atividade missionária em Portugal na década de 90, estando inscrita como pessoa coletiva religiosa com o NIPC 592001679 e sendo, desde 9 de março de 2021, uma Igreja radicada em Portugal, com mais de 140 igrejas espalhadas por todo o país.

A radicação da Igreja Universal do Reino Deus não só mereceu o parecer favorável a Comissão do Liberdade Religiosa, como teve a chancela da Exma. Sra. Ministra da Justiça à data.

Por fim, salinetamos que, para além do seu papel missionário e de evangelização, a Igreja Universal do Reino de Deus sempre desenvolveu um papel de reconhecido relevo no apoio social e humanitário que presta à comunidade, acompanhando de perto a vivência diária de milhares de pessoas e satisfazendo diversas necessidades das mesmas, a que o Estado não consegue chegar.”

Nota de Direcção:

“Não foi a revista que “incluiu” a IURD entre o grupo de seitas existentes em Portugal, mas sim o teólogo espanhol Luis Santamaria del Rio, mencionado na notícia, no livro que publicou sobre o tema, «Seitas: Mito e Realidades», e que foi citado em comunicado pela Rede Iberoamericana de Estudo das Seitas. Tudo aliás conforme consta amplamente referido na notícia e respectivo título. O que aproveitamos para esclarecer.”