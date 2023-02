DIU e depressão podem estar ligadas? Estudo aponta probabilidades

Estudo que implicou mais de 91 mil mulheres aponta para uma possível ligação entre o uso do modelo de contraceção DIU (Dispositivo Intrauterino) e a depressão.

A análise coligiu os dados de reembolso de planos de saúde das 91 472 mulheres com idades entre os 13 e os 40 anos. O intuito desta observação prende-se com o consumo de psicofármacos, como os antidepressivos, ansiolíticos e hipnóticos, nos dois anos seguintes após o início da utilização do DIU hormonal com 52 mg ou 19.5 mg de levonorgestrel, fármaco utilizado em métodos de contraceção hormonal.

No entanto, apesar de o estudo não ter observado um aumento do uso de ansiolíticos ou hipnóticos, confirmou que as mulheres que usavam DIU de 52 mg tinham 13% mais hipóteses de vir a tomar antidepressivos nos anos após a inserção do dispositivo.

Contudo, Isabelle Yoldjian, diretora médica da ANSM, questionada pela AFP e citada pela publicação francesa Madmoizelle, referiu que “os riscos são baixos”. “Essas informações não permitem determinar um curso de ação, mas sim fornecer informações adicionais e melhorar a troca entre o profissional e o paciente”, referiu.