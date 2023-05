Elegantes e intemporais: As pérolas estão de volta e são para ser usadas dos pés à cabeça

Pérolas, gatos e muita elegância. Karl Lagerfeld: A Line of Beauty, foi o tema sob o qual as celebridades se guiaram para a MET Gala, que teve lugar no início do mês, e que revolucionou as tendências de moda do ano.

Clássicas e elegantes, ao contrário do habitual, as pérolas já não servem apenas de acessório. Estão presentes na roupa, nos sapatos, nos acessórios de cabelo e quantas mais usar, melhor fica o resultado. E se elas surgem em toda a parte do corpo, em todas as texturas de pano, já há mesmo coleções pensadas em torno delas. É o caso de Stradivarius que lançou, a título de exemplo, uma linha dedicada à série Queen Charlotte: A Bridgerton Story, original da Netflix, em que as pérolas são a personagem principal.

Para ficar sempre a par das tendências, a Delas.pt reuniu algumas opções com pérolas, dos pés à cabeça.

Botim de tacão amplo pérolas, na Zara, 29,99€

Mala shoulder bag organza pérolas, na Zara, 35,95€

Sweater de malha com folhos e pérolas, na Zara, 29,95€

Camisola com pérolas fantasia, na H&M, 24,99€

Top com pérolas Queen Charlotte, na Stradivarius, 35,99€

Brincos argolas pérola, na Zara, 9,95€

Bandolete fina pérolas, na Parfois, 7,99€

Sandálias salto alto em bloco LULU, na Aldo, 149,95€

Vestido com pérolas Queen Charlotte, na Stradivarius, 69,99€

Sapatos de tacão mules com pérolas, na Zara, 45,95€ Top chenille pérolas, na Zara, 25,95€

Brincos pendentes combinados, na Mango, 12,99€

Vestido soft pérolas, na Zara, 29,95€

Mala tipo caixa pérola, na Zara, 35,95€

Vestido com alça, Atelier Fusion, 245€