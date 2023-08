Enfermeira britânica que matou sete bebés condenada a prisão perpétua

A enfermeira Lucy Letby, natural do Reino Unido, foi condenada esta segunda-feira, 21 de agosto, a prisão perpétua, sem possibilidade de libertação.

Lucy Letby, de 33 anos, era acusada do homicídio de sete bebés, cinco meninos e duas meninas, e, apesar de não comparecer à audiência num tribunal de Manchester, em Inglaterra, apanhou a pena máxima.

Segundo o juiz James Goss, citado pelo The Guardian, “esta foi uma campanha cruel, calculada e cínica de assassinato de crianças envolvendo as crianças menores e mais vulneráveis, sabendo que as suas ações estavam a causar sofrimento físico significativo e sofrimento mental incalculável”.

As mortes dos bebés começaram a ser investigadas em maio de 2017, mas, apenas em 2020, Letby foi indiciada. A infanticida, que atuava na unidade neonatal do hospital de Cheshire, injetava ar nas veias dos recém-nascidos ou leite nos estômagos. Além das sete mortes, a arguida era, também, acusada da tentativa de homicídio de outras seis crianças.