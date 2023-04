ERC está a apreciar queixa sobre crónica que versou imagem corporal de Cristina e Maria

“A ERC – Entidade Reguladora para a Comunicação Social confirma que os seus serviços se encontram a apreciar a participação sobre a crónica de Alexandre Pais intitulada A imagem é tudo publicada no Correio da Manhã, no dia 1 de abril”.

A informação é avançada pelo regulador dos media sem revelar autor ou autora de uma queixa contra um texto que analisa o corpo das apresentadoras da TVI Cristina Ferreira e Maria Botelho Moniz.

Ao Delas.pt, fonte oficial explica que “quando houver uma decisão a respeito, a ERC procederá como habitualmente à sua divulgação pública no seu sítio eletrónico”.

Recorde-se que tudo começou o sábado, 1 de abril, num texto de opinião em que Alexandre Pais escreveu que Maria Botelho Moniz, apresentadora do Dois às 10, da TVI, é uma “mulher simpática mas robusta, com tendência para aumentar de peso” e que Cristina Ferreira, diretora de Ficção e Entretenimento do quarto canal “(usa) mangas à cava e exibe os braços tomados pela flacidez do tempo e da falta de ginásio”.

Entre as visadas a análise revoltou, para já, a diretora de Ficção e Entretenimento da estação de Queluz de Baixo, que foi a primeira a reagir – além de prometer um processo ao cronista, já veio responder, por meio de imagens, na noite deste domingo, antes da gala do reality show O Triângulo: Cristina Ferreira deixou-se filmar da cabeça aos pés e há mesmo uma foto na qual está “escondida”… apenas com um braço de fora.