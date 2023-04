WhatsApp vai permitir ter o mesmo número em dois telemóveis

A nova versão de testes do WhatsApp (conhecido também como Beta) estreou a nova funcionalidade, que permite que o mesmo número de telefone seja conectado em dois dispositivos móveis diferentes como, por exemplo, tablets ou telemóveis.

Para configurar o modo Companion, deve começar por baixar a versão mais recente do WhatsApp Beta no aparelho que será a segunda opção. Assim que registar o número de telefone na aplicação, clique nos três pontinhos que aparecem no canto superior esquerdo do ecrã e selecione a opção “Conectar um aparelho”, que vai gerar um código QR.

De seguida, abra o WhatsApp no dispositivo principal, vá às configurações e carregue onde diz “Aparelhos conectados” e, posteriormente, em “Conectar um aparelho”. Escaneie o código QR do segundo telemóvel e, por fim, o número de telefone será o mesmo do primeiro.

O histórico de mensagens será sincronizado, mas as listas de transmissão e status não serão disponibilizadas no dispositivo secundário.

Para já, a inovação permite que apenas aparelhos com o sistema operativo Android sejam configurados como dispositivo secundário. O principal pode ser iOS ou Android. O recurso tem sido testado desde novembro de 2022 e foi agora expandido a um maior número de usuários.

Numa última nota, é importante reforçar que o novo método não é uma alternativa oficial da empresa Meta, pelo que podem ocorrer problemas de bugs e incompatibilidade durante o processo.