Estas são as 15 perguntas mais chatas feitas no Natal e em família

Muitas vezes sinal de preocupação, carinho e estima, existem comentários e perguntas que arriscam ser profundamente inconvenientes e desagradáveis. E os reencontros familiares costumam ser o palco de eleição para este tipo de perguntas’ chatas’ feitas entre os mais próximos.

Ninguém escapa a elas e o receio está instalado e, pior de tudo, generalizado. Um em cada três adultos teme as perguntas indelicadas em contexto de reunião familiar, sobretudo as que dizem respeito a relacionamentos. E há razões para isso, é que quase seis em cada dez (57%) ouve-as todos os anos.

Estes resultados apresentados constam de um estudo levado a cabo pela OnePool, que inquiriu dois mil britânicos e que revela que as questões de foro íntimo são as que mais incomodam (31%), seguidas de política (29%), de dinheiro (28%) e de carreira (15%). Covid-19 também é tema non grato na reunião de família com 20% dos inquiridos a desejar que o assunto seja esquecido o e com metade a considerar que tal acaba, por certo, em discussão. Foi mesmo assim no último fim de semana?

Faça a análise e veja se fez algumas das perguntas abaixo. Se isso não chegar, exercite a memória e lembre-se se, em algum momento, alguém abandonou discretamente a conversa ou foi buscar uma bebida. Segundo o mesmo estudo, uma em cada quatro pessoas refere que daria um passeio para abandonar a conversa e duas em cada dez foi buscar uma bebida alcoólica, avisando educadamente que iria fazer isto mesmo.

Veja as 15 perguntas incómodas mais frequentes que são feitas em reuniões e, claro, no Natal.

Engordaste?

Como está a tua vida amorosa?

Já encontraste um parceiro / namorado / namorada?

Quando vais ter um filho?

Porque é que ainda estás solteira?

Porque não casaste ainda (no caso de uma relação)?

Quando te vais casar?

Então, e o teu ex? Tens falado com ele? Como está ele?

Quando é que arranjas um emprego melhor?

Quando que compras uma casa?

Gostavas de ter mais filhos?

Quando é que arranjas um novo namorado ou namorada?

Porque é que fizeste isso ao cabelo?

O que se passou com aquela pessoa que estavas a namorar? Ele era tão simpática ou simpático? Quando é que te mudas?