Estas são as calorias que perde por minuto se correr, e ainda controla o peso

Que correr é uma das melhores formas para perder peso já sabemos. Mas pouco se fala sobre o resto dos benefícios que traz à nossa saúde, que são muitos, principalmente em tempos de crise. A prática deste exercício é igualmente saudável para o corpo e mente.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) afirma que para melhorar as funções cardiorrespiratória e muscular, fortalecer os nossos ossos e reduzir o risco de depressão, devemos dedicar, pelo menos, 150 minutos por semana à prática de exercícios físicos de cardio, categoria em que a corrida se destaca.

Mas para além disso, há outros benefícios adicionais. Conheça agora quais são os motivos pelos quais deve calçar os ténis se deseja controlar o seu peso e permanecer jovem.

Trinta minutos são suficientes

Correr não obriga a horários rígidos já que se obtém resultados distribuindo as duas horas e meia semanais que devem ser feitas em curtos períodos de 30 minutos por dia, o que é ainda mais eficaz. “20 minutos de exercício intenso ou 30 minutos cinco vezes por semana, de uma atividade mais leve, são suficientes para manter um bom estado de saúde“, diz Miguel Ángel García, professor da Faculdade de Medicina da Universidade Complutense de Madrid, ao jornal El Mundo.

Vai cuidar do seu coração

Fazer exercício físico regularmente, mesmo por menos de 50 minutos por semana, reduz em 30% o risco de morte por causas cardiovasculares, de acordo com estudo publicado na revista académica British Journal of Sports Medicine, já que a corrida ativa fortalece o sistema cardiovascular.

Vai manter a balança sob controlo

A corrida é um dos desportos indicados para perder peso mais rápido. Correr a 9.5 quilómetros por hora queima cerca de 600 calorias em igual período, e correr a um ritmo leve, sem intensidade, cerca de oito calorias por minuto. Para além disso, a prática de exercícios intensos acelera o metabolismo, o que permite que continue a queimar gordura nas horas seguintes ao treino.

Vai parecer mais nova

O exercício físico não só nos permite a controlar o nosso peso, mas também rejuvenesce. De acordo com estudo realizado por investigadores do Laboratório de Performance Humana da Ball State University, em Indiana, nos Estados Unidos da América, e publicado na revista académica Journal of Applied Physiology, quem pratica corrida consegue “rejuvenescer” o coração e o cérebro por cerca de 35 anos, entre outras razões porque a corrida ajuda a preservar músculos e vasos sanguíneos.