Ex-tenista Serena Williams já foi mãe novamente

Foi no passado mês de maio, na icónica passadeira do Met Gala, uma das noites mais esperadas do ano no mundo da moda, em Nova Iorque, que Serena Williams anunciou que estava grávida pela segunda vez.

Já perto do final da gravidez, a tenista, que está reformada, revelou o sexo do bebé através de um espetáculo de drones. Serena Williams e o marido, Alexis Ohanian, e a filha mais velha do casal, Alexis Olympia, de cinco anos, assistiram a um espetáculo que terminou com a palavra “girl” (“menina”).

E, entretanto, a atleta já foi mãe pela segunda vez. Através das suas redes sociais, Serena partilhou um retrato de família atualizado, a segurar a sua menina nos braços. Não se sabe a data exata do nascimento.

Na legenda da publicação, a tenista revelou também o nome escolhido para a filha: Adira River Ohanian.

Várias foram as celebridades a felicitar a nova “mamã” e a chegada da bebé ao mundo. A modelo Alessandra Ambrosio, o piloto Lewis Hamilton, a modelo Naomi Campbell e a estilista Donatella Versace foram algumas delas.