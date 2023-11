Das ‘manifs’ de professores a São Bento. Fernanda Tadeu e os momentos em que apoiou o marido, António Costa

No sábado, 11 de novembro, sentou-se no chão do Palácio de São Bento para ouvir a comunicação ao país do primeiro-ministro demissionário, António Costa, Na quinta, 9, após dissolução do Parlamento foi de mão dada com ele até à sede do PS no Largo do Rato, Lisboa, Quem é, afinal, Fernanda Tadeu, que tem acompanhado António Costa no percurso político?