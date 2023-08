Ferreira do Zêzere volta a receber mundial de Wakeboard no final deste

“Ferreira do Zêzere recebe novamente, com imensa honra, o Campeonato do Mundo de wakeboard. Consideramos este evento uma oportunidade maior para posicionar o território do Médio Tejo como destino para a prática da modalidade. Ter os melhores do mundo no Rio Zêzere é a confirmação das condições de excelência que temos para oferecer, da qualidade das nossas águas e da amabilidade das nossas gentes”, afirmou o presidente do Município de Ferreira do Zêzere, Bruno Gomes.

A organização da competição, promovida pela World Wake Association (WWA), espera acolher, durante os quatro dias de competição, milhares de adeptos da modalidade, promovendo também este destino turístico diferenciado da região do Médio Tejo.

Igualmente citado no comunicado, André Matos, promotor da competição e responsável da WWA, enalteceu o regresso da competição ao concelho do Lago Azul, oito anos depois.

“O maior evento de wakeboard do mundo regressa a Portugal, para o local que tão bem o acolheu em 2015. Este é o culminar da estratégia aí iniciada e claramente é uma aposta ganha. Ferreira do Zêzere já é reconhecida pela comunidade de wakeboard global como um destino de eleição e há um entusiasmo generalizado pelo regresso às águas cristalinas de Castelo de Bode, bem como à fantástica gastronomia portuguesa, à diversidade de oferta cultural e turística, mas acima de tudo um regresso aos braços de uma comunidade local que tão bem sabe receber”, concluiu André Matos.

LUSA