Festival da Canção: Conhecidos os primeiros seis finalistas e evocação a Sara Tavares

Já se conhecem os primeiros seis apurados para a final do Festival da Canção, que a RTP1 vai transmitir no próximo dia 9 de março. Os primeiros cinco concorrentes foram apurados com 50 por cento dos votos dos jurados e 50 por cento do público, com a passagem à próxima eliminatória de Rita Rocha, Nena, Perpetua, Iolanda, João Borsche e Noble (salvo pelo público).

A escolha teve lugar na noite de sábado, 24 de fevereiro, numa emissão que evocou a perda prematura da cantora e compositora Sara Tavares. A intérprete que morreu em novembro passado, também passou pelo Festival da Canção há cerca de 30 anos. Os amigos Selma e Ivo Costa estiveram entre os músicos que lembraram a artista. Além disso, António Calvário voltou ao palco 60 anos depois e os Delfins recordaram António Variações, com a “Canção do Engate”.

A emissão contou com a apresentação e participação de Tânia Ribas de Oliveira, José Carlos Malato, Sílvia Alberto, Inês Lopes Gonçalves, Tozé Brito, Elisa, Pedro Granger, Filipa Sousa, Margarida Mercês de Melo, Inês Santos, Isabel Angelino, Pedro Fernandes e Ana Paula Reis

Prepara-se agora a segunda semifinal do certame, para 2 de março, e com os temas de Buba Espinho, “O farol”, Cristina Clara, “Primavera”, FILIPA, “You can’t hide”, Huca, “Pede choro”, João Couto, “Quarto para um”, Leo Middea, “Doce mistério”, Maria João, “Dia”, No Maka (Emanuel Oliveira e Duarte Carvalho), com a participação de Ana Maria, “Aceitar”, Rita Onofre, “Criatura”, e Silk Nobre, “Change”.

Recorde-se que o vencedor que foi eleito na final, a 9 de março, irá representar Portugal na final da Eurovisão, que se realiza em Malmo, na Suécia, entre 7 e 11 de maio. O país nórdico organiza o evento depois de Loreen ter vencido a competição no ano passado, com o tema “Tattoo”.