Filme da Barbie chega à TV. Saiba onde ver e quando

Se já viu e quer rever o grande êxito do ano ou se não viu e quer fazê-lo agora, já pode. O multimilionário filme da Barbie, com Margot Robbie e Ryan Goslin, tem data de estreia no streaming português.

A história da boneca mais famosa do mundo que percebe que o mundo perfeito em que vive não é assim tão incrível e tem uma crise existencial – pondo toda a gente a pensar e a falar sobre preconceitos e papéis de género – vai estrear-se na plataforma HBO Max mesmo a tempo do Natal: a 15 de dezembro.

Recorde-se que no primeiro fim de semana da estreia do filme nos cinemas, em julho deste ano, a película de Greta Gerwig foi a mais vista em Portugal, somando 189.709 espectadores e mais de 1,1 milhões de euros de bilheteira, como revelou o Instituto do Cinema e Audiovisual (ICA). Internacionalmente, o filme já tinha arrecadado, ao fim de três semanas de exibição, mais de mil milhões de dólares em vendas de bilhetes.

Veja ou reveja o trailer do filme abaixo: