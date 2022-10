Filmes assustadores para entrar no “mood” este Halloween

Guarde este texto para o dia 31 de outubro. Eis a lista de filmes, ou curtas, para os pais e os filhos. Em primeiro, “Super Monstrinhos: Especial de Halloween“, da Netflix, que foi divulgado em 2018.

De seguida, “Hocus Pocus 2”, de 2022, um filme com 103 minutos que acompanha a história das irmãs Sanderson, que regressam a Salem depois de quase 20 anos de ausência.

“Casper”, de 1995, também é uma boa escolha para esta época. É indicado para maiores de oito anos e aborda a aventura do fantasma Casper e Christina Ricci.

“O Feitiço das Gémeas” é um clássico de Stuart Margolin, lançado em 1993, para crianças a partir dos cinco anos. Humor, diversão e muitos sustos estão na receita desta longa-metragem.

Dentro dos clássicos nesta altura tem à disposição a “Família Adams” (1991), de Barry Sonnenfeld, uma história com reviravoltas, truques e certos pormenores mais macabros. Por isso, é recomendável para crianças com mais de dez anos.

As aventuras do cão “Scooby-Doo” também fazem parte do leque de filmes desta quadra de horrores. A personagem principal luta contra o “Rei Goblin” no “Scooby-Doo! e o Rei Goblin” (2008).

Por sua vez, “Arrepios” é um filme mais recente (2015) protagonizado por Jack Black. Trata-se de uma adaptação dos livros de RL Stine.