Fitas para o cabelo, a tendência ‘fresquinha’ da semana da moda de Nova Iorque

A partir de agora a recomendação passa por guardar todas as fitas de cetim, renda ou algodão que receba com os seus presentes. E avisamos já que é para ter tempo para se preparar e não desperdiçar nada com as prendas do Natal.

Bem poderia ser uma brincadeira, mas pode não ser tanto assim se pensaremos que, com esta atitude, poderemos sempre estar a reutilizar, atitude incontornável nos dias de hoje.

A verdade é que o uso de fitas para o cabelo é já é uma tendência de beleza que está bem vincada nesta edição da Semana da Moda da Nova Iorque, que está a decorrer, e que antecipa o que vai estar na berra na primavera e verão de 2024.

Seja em looks inspirados no ballet, sejam eles mais alternativos ou inspirados mesmo na pintora Frida Khalo, as fitas coloridas vão começar a ter um lugar de destaque quer aplicados nos cabelos soltos, quer em entrançados e amarrados. Os hairstylists têm trabalhado soluções que implicam tratar estas mesmas fitas como se fossem partes integrantes da melena. Propostas que vão, aliás, um pouco mais além do que as que já se verificaram neste verão com a chegada dos laços e fitas ao abrigo da corrente quiet luxury.

Olhando para a semana da moda de Nova Iorque, o designer Christian Siriano apostou em fitas de cetim a contrastar com longos cabelos negros ou em amarrados. E se esta proposta já traz à luz a ideia do ballet, a marca Alice + Olivia elevou ainda mais a fasquia, usando fitas para rematar coques e tranças na nuca.

A plataforma para moda ecologia e consciente Collina Strada, da autoria da designer Hillary Taymour, apostou no uso desses acessórios, mas de forma ainda mais colorida e entretecida nos cabelos ou em mechas. Entre a cor e o branco, a escolha das fitas, em múltiplos materiais, caracterizou-se pelos diferentes tamanhos.