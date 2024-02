‘Galentine’s Day’. Tudo o que precisa de saber sobre o dia das solteiras

A ter lugar sempre um dia antes do típico Valentine’s Day, o célebre 14 de fevereiro, o Galentine’s Day é o dia em que se celebra a amizade feminina, principalmente das solteiras. Aliás, o nome indica isso mesmo com o uso da expressão ‘Gal’, que é o uso informal da palavra ‘Girl’ (rapariga), em inglês.

O Galentine’s Day pode ser celebrado por todos, claro, mas sabemos que aqueles que já têm um par têm um dia só para isso. Assim, este dia, que chega a 13 de fevereiro, continua a ser, desde que foi introduzido, uma oportunidade para celebrar o companheirismo e amizades entre mulheres solteiras.

Em 2014, a série de televisão norte-americana Parks and Recreation lançou o icónico episódio do Galentine’s Day, onde a personagem Leslie Knope, interpretada por Amy Poehler, convida apenas as suas amigas solteiras para um brunch na véspera do Dia dos Namorados, e batiza esse encontro de Galentine’s Day, onde se celebra a amizade desse grupo.

Porém, não foi apenas esse grupo que adotou essa celebração. O Galentine’s Day tornou-se também uma prática para lá da série, havendo hoje quem o celebre, principalmente as amigas solteiras.

Embora a série o tenha introduzido com um brunch para as raparigas, a comemoração toma, atualmente, várias formas e é levada a cabo por vários grupos. Para quem o pratica, a celebração pode ser uma ida a um restaurante, uma festa do pijama, uma ida ao cinema ou até um encontro em casa, podendo incluir todos aqueles que queiram participar.

Se está solteira e quer fugir à onda de corações e de vermelho que tinge tudo devido ao Dia dos Namorados, veja algumas ideias para fazer nesse dia, seja sozinha ou com as amigas.

Dia de Pintura em Cascais: A ‘Casa de Histórias de Paula Rego’ abre para uma visita-ateliê, onde realiza várias atividades de desenho e pintura. “Cada participante será convidado a ser personagem e narrador de histórias”, refere a agenda cultural ‘Cascais 360’. A visita-ateliê acontece na Casa de Histórias de Paula Rego, disponível das 10h às 16h30, sujeita ao preço de bilheteira de 5 euros, com desconto para estudantes e residentes do concelho de Cascais de 50%.

Noite de Stand-up Comedy no Porto: Se não quer passar esse dia despercebido ou quer escapar às fotos românticas de casais nas redes sociais, pode ir ao Stand-up Comedy na Casa da Madeira do Norte. O bilhete custa 3 euros, a sessão começa às 21.30 horas e pode reservar o lugar aqui.

