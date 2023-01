Gio e filhos na apresentação de CR7 no Al-Nassr. Veja em direto

O estádio King Saud University, em Riade, está cheio para assistir à apresentação de Cristiano Ronaldo no Al-Nassr. Com o avançado português está também Georgina Rodriguez e os filhos do casal.

São esperados 30 mil adeptos para a cerimónia.

Georgina Rodriguez usou as suas redes sociais para partilhar o momento da chegada da família à Arábia Saudita. Cristiano Ronaldo terá ficado incialmente instalado num hotel de luxo no centro da capital, “trouxe consigo um número considerável de auxiliares e até uma empresa de segurança privada”.

O capitão da seleção portuguesa, de 37 anos, ruma ao futebol saudita, após ter rescindido contrato com os ingleses do Manchester United, que representou uma segunda vez em 2021/22 e 2022/23, após uma primeira passagem (2003/2009).

