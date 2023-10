Got Talent. Filomena Cautela e Inês Aires Pereira sucedem a Cuca Roseta e Sofia Escobar

Sílvia Alberto mantém-se como apresentadora do formato e o produtor Manuel Moura dos Santos mantém o seu lugar como jurado no programa de caça-talentos da RTP1, Got Talent, que tem data de regresso avançada para 2024, mas ainda sem dia anunciado.

Porém, o formato vai contar com alterações no que diz respeito ao painel de jurados. Se nas anteriores edições contou com o humorista Pedro Tochas, a cantora Sofia Escobar e a fadista Cuca Roseta, certo é que eles vão ceder o seu lugar a novos nomes. A apresentadora da estação pública Filomena Cautela, a atriz Inês Aires Pereira e o maestro Rui Massena sobem agora ao posto de jurados e estão prontos para receber os concorrentes da próxima edição deste programa de talentos.

Recorde-se que o anúncio do regresso deste caça-talentos foi anunciado em agosto, prometendo trazer ao pequeno ecrã talentos variados, desde a música, à dança, às artes circenses e outras modalidades, cujas inscrições ainda estão abertas no site do concurso.