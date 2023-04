Grávida ferida em ataque a Mariupol, Ucrânia, vence World Press Photo

A fotografia de uma mulher grávida ferida a ser retirada de uma maternidade em Mariupol, na Ucrânia, e após o atentado russo ganhou o primeiro prémio do prestigiado World Press Photo.

O bebé Miron, que decorre da palavra paz, nasceu morto, e mãe, Iryna Kalinina, de 32 anos, morreu meia hora após o parto. Captado por Evgeniy Maloletka, fotojornalista urcraniano da agência Associated Press (AP), o momento “mostra o absurdo e horror da guerra”, mostrando “a morte de futuras gerações de ucranianos”, declarou o júri do concurso internacional.

“Durante 20 dias, vivemos com os médicos no porão do hospital e em abrigos com cidadãos comuns, tentando mostrar o medo que os ucranianos viviam”, testemunhou o repórter fotográfico, um dos poucos que registou o trágico episódio, por se encontrar no local uma hora antes do ataque. Esta imagem mostra um “facto histórico profundamente doloroso”, consiedou o júri do World Press Photo.

A cidade portuária de Mariupol, no sudeste, é símbolo da resistência ucraniana. O local foi atacado pelas forças russas por várias semanas, logo após o início da ofensiva em fevereiro de 2022. Condenado internacionalmente e considerado “grave crime de guerra”, o bombardeamento contra uma maternidade e um hospital pediátrico da cidade, a 9 de março de 2022, deixou três mortos e pelo menos 17 feridos. Mariupol caiu nas mãos dos russos em maio de 2022. De acordo com Kiev, 90% da cidade foi destruída, e cerca de 20 mil pessoas morreram desde esse momento.

Ao dar à imagem esta plataforma, o júri “espera que o mundo faça uma pausa para reconhecer as intoleráveis realidades desta guerra e refletir sobre o futuro da Ucrânia”. Exposição com todas as fotografias vencedoras abre portas este sábado, 22 de abril, em Amesterdão, nos Países Baixos.

com agências