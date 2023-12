Gripe menstrual: Ginecologistas explicam o que é e como gerir

Sensação febril, dores ligeiras no corpo e de cabeça, saúde geral mais debilitada, fadiga, náusea e até algum corrimento nasal são sintomas que denunciam uma gripe. Mas, afinal, podem querer significar mais. Esta sensação gripal é a realidade para muitas mulheres, todos os meses e em vésperas de chegada de mais uma menstruação.

Apelidada de gripe menstrual, esta condição é causada por variações hormonais que, segundo a obstetra-ginecologista Alecia Fields ao site Huff Post, pode “exacerbar os sintomas de alergia sazonal, como corrimento nasal e ardor nos olhos”, acarretando “fadiga, dores de cabeça, ondas de calor e dores articulares ou musculares”.

A par destas variações hormonais, a especialista lembra que as alterações alimentares que frequentemente ocorrem nos dias que antecedem a menstruação podem avolumar aqueles sintomas. “Aumentar a ingestão de açúcar e lanches salgados pode causar inchaço e inflamação. Os efeitos dessas mudanças na dieta e no estilo de vida logo antes da menstruação podem tender a imitar os sintomas da gripe”, acrescentou uma outra ginecologista e apresentadora do podcast Business of the V, Alyssa Dweck.

A forma mais eficaz de combater esta sensação febril e gripal mensal começa na prevenção. Ou seja, pedir ao médico especialista que recomende um método anticoncecional hormonal que mantenha os níveis regulados. Os antinflamatórios podem ajudar a minorar as dores de cabeça e nas articulações e recomenda-se a prática desportiva, descanso, a ingestão de muita água e chás, evitando o consumo de álcool e cafeína nos dias antes da chegada da menstruação.