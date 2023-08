“Há famílias com sérios problemas”. Sofia Ribeiro acolheu as sobrinhas em casa.

Após ter estado de férias em Ibiza, nas Ilhas Baleares, com Cristina Ferreira e Bruno Cabrerizo, Sofia Ribeiro regressou a Lisboa e partilhou com os seguidores que iria acolher as sobrinhas em casa.

Nas redes sociais, explicou o que motivou esta decisão. “Peço que respeitem e que percebam que é preciso resguardo porque há duas crianças envolvidas”, notou a atriz, de 38 anos.

“A vida não é um conto de fadas e há famílias com sérios problemas, famílias disfuncionais, que apesar do amor que têm aos filhos não têm capacidades, nem estrutura, a nível nenhum para cuidar dos seus filhos. (…) Eu senti que era preciso agir, não conseguiria lidar de outra forma”, explicou.

“As minhas princesas, naturalmente, têm pais, mais família, mas dadas as circunstâncias familiares à volta serem muito frágeis… acho que nem preciso de dizer mais. Depois de bastante tempo de avaliação, de apoio de várias pessoas no sentido de perceber se havia a possibilidade das coisas se recomporem como seria o ideal, compreendemos que não. Olho para estas duas princesas e vejo-me a mim, também eu venho de uma história semelhante”, contou.

“O objetivo não é afastar as crianças de ninguém, é que elas tenham um lar, referências, raízes, um caminho para andar e serem felizes”, rematou, mostrando-se “feliz”, mas, ao mesmo tempo, “em pânico”, com a vida daqui para a frente.