Hábitos acertados que a ajudam a salvar a sua própria vida

Sabia que caminhar 15 minutos depois de fazer uma refeição e apanhar sol todos os dias pode salvar a vida? Segundo a médica Odille Fernández, especialista no estudo da relação estreita entre alimentação, hábitos de vida e prevenção de doenças, encontrou a solução para alcançar melhorias na saúde, que podem ajudar mais do que o que pensa.

À primeira instância, conselhos habituais que melhoram a saúde, como parar de fumar e diminuir o consumo de álcool, são certezas que todos têm e que a especialista reforça. Porém, há outros comportamentos simples que Fernandéz enumera e que podem trazer verdadeiras melhorias à saúde.

No livro Hábitos que Salvarão a Tua Vida (editora Nascente), a médica revela 20 passos para incrementar esse bem-estar geral e do que destacamos dez.

Caminhar 15 minutos depois de cada refeição: Quem nunca ouviu alguém aconselhar que caminhadas ajudam na digestão? Ao fazê-lo, ou ao esperarmos 15 minutos entre a refeição e a sobremesa, percebemos a quantidade de comida realmente necessária, combatendo assim a gula.

Comer um pequeno-almoço salgado: Sim, este vai contra um dos maiores costumes dos portugueses e até da Europa. Temos o costume de comer alimentos doces de manhã, é cultural, mas o livro recomenda o oposto. No capítulo de ‘ideias para o pequeno-almoço’, é sugerido até comer sobras do jantar do dia anterior. Afinal, o pequeno-almoço é uma refeição como todas as outras.

Comer sempre massa e cereais al dente: Não é à toa que na maioria das embalagens de massas encontramos o tempo indicado para a cozedura. Ao confecionar esses alimentos al dente, permitimos a ação do amido na medida certa.

Reduzir o consumo de carne, enchidos e alimentos processados: Além de ajudar a salvar o meio ambiente, reduzir o consumo de carne e, principalmente, de carne processada, ajuda a diminuir a probabilidade de doenças cardiovasculares e pode ajudar também a reduzir o colesterol LDL.

Deitar cedo, dormir entre 7 e 9 horas e fazer a refeição antes das 21.00 horas: Que o mau sono prejudica a saúde não é novidade, mas mesmo assim podemos negligenciar esse fator fundamental na nossa saúde. Refeições tardias também não são indicadas, já que o processo de digestão precisa de tempo para ocorrer e, além de tudo, pode até prevenir o cancro.

Começar as refeições com uma entrada vegetal crua: Ou seja, comer salada! Não necessariamente aquela salada Caesar ou Santa Fé que substitui uma refeição, mas pode usá-la como entrada, e deve.

Fazer 45 minutos de exercícios físicos todos os dias e priorizar os exercícios de força: Ir ao ginásio não é só para estética; leve isso mais a sério e 45 minutos são o mínimo indicado para começar uma nova rotina de exercícios.

Apanhar sol de manhã, todos os dias: Na medida certa, apanhar sol fornece a vitamina D de que precisamos, o que, a longo prazo, ajuda na nossa imunidade.

Meditar diariamente: Por mais que a autora seja especialista na relação com as refeições, não basta apenas mudar alguns hábitos relacionados com a comida. O acto de criar uma rotina de meditação, ou seja, meditar diariamente, também ajuda a saúde em níveis que nem imaginamos, a começar pela saúde e estabilidade mental, que quando saudável, já apresenta diversos resultados positivos em diferentes âmbitos.

Beber um copo de água com uma colher de vinagre antes das refeições : Tal vai ajudar o nosso organismo a diminuir aquele apetite voraz, além de estimular a digestão antes mesmo de começarmos a comer.

Eric Vianna