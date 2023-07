Henna, a prática milenar que facilita a maquilhagem no dia-a-dia

Todos os dias, antes de sair de casa, maquilha-se. E perde demasiado tempo com isso. Mesmo que agora tenha adotado as novas tendências de “clean girl” ou “no-makeup makeup”, que são as de poucos produtos para destacar a beleza natural.

Contudo, agora há uma nova técnica, que se tem tornado viral, que promete diminuir no tempo que gasta a aplicar a maquilhagem. Esse novo método é utilizado em conjunto com a técnica do contorno e de esculpir o rosto e, ainda assim permite um visual natural. Qual é? Usar henna.

Isso mesmo, a prática e arte milenar, tradicionalmente usada para fazer desenhos no corpo, mais comum nas mãos e antebraços. Este produto já tinha feito alguma comoção no mundo da beleza, para fazer sardas falsas, mas agora alia-se ao método do contorno.

Existem várias formas de contornar com henna. O primeiro é o mais simples e mais comum: pincelar o produto nas zonas do rosto onde costuma utilizar o método de esculpir. Ao colocar no rosto, pode deixar por uma ou duas horas, para um visual menos marcado. Ou então, deixar secar até começar a descascar e, depois, enxaguar com água. Os efeitos da henna, geralmente, duram cerca de duas semanas – há exceção de uma rotina de exfoliação regular, podendo assim desaparecer mais rapidamente.

A primeira grande tendência com henna foi as sardas falsas. E um dos métodos de contorno envolvem essa tendência. Se colocá-las, estrategicamente, no nariz e nas bochechas, com manchas mais densas, pode criar um efeito de contorno. Essa prática requer bem mais paciência e precisão, sendo necessários pincéis ou aplicadores mais finos e duros.

Apesar de efeitos duradouros e bonitos, a henna apresenta alguns riscos potenciais. Primeiro, é o facto de permanecer na pele por semanas. Ou seja, qualquer erro que cometa na aplicação do produto poderá ser difícil de escondê-lo. Segundo, para peles sensíveis, a henna pode não ser perfeita. É preciso ter cuidado e escolher uma fórmula que não cause irritação.

Já que a henna é semipermanente, há possibilidade de a remover? A maquilhagem pode facilmente ser lavada, mas o pigmento desse produto pode ser mais complicado de retirar. Não é impossível, só difícil. Muitas das maneiras envolvem óleos, principalmente não comedogénicos, como o de rosa mosqueta, ou então produtos de limpeza com base de óleo. Esses ingredientes ajudam na quebra do pigmento na pele. Além disso, como foi dito mais cedo, uma rotina de exfoliação pode ajudar com que a duração da henna na pele seja mais curta.

Este método parece-lhe útil? Antes de mergulhar nesse mundo, tenha em atenção à henna que escolhe, devendo esta ser natural sem aditivos. E faça sempre um teste de contacto na pele por algumas horas, para excluir dúvidas de alergias ou irritação.