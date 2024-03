Injeção de realidade: Kourtney Kardashian partilha registos da maternidade

Fotografias a passear o pequeno Rocky, a mostrar a casa carregada de rosas vermelhas e, até mesmo, a tirar leite materno com bombinha. Há de tudo na nova publicação de Kourtney Kardashian.

A irmã mais velha do clã Kardashian e o companheiro, baterista da banda Blink-162, deram, no passado mês de novembro, as boas-vindas ao primeiro filho em comum.

Apesar de ainda não ter revelado o rosto do bebé, Kourtney tem partilhado alguns registos com o filho, onde surge animada com a nova fase.

Recorde-se que, antes de Travis Barker, com quem casou em Itália, a empresária esteve com Scott Dish uma década. Os dois tiverem três filhos: Mason, de 14 anos, Penelope, de 12, e Reign, de 10.