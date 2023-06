Inteligência Artificial recria voz de John Lennon em inédito dos Beatles

Uma música inédita dos Beatles, feita com recurso a Inteligência Artificial para recriar a voz de John Lennon (1940-1980), será lançada este ano, anunciou Paul McCartney, em entrevista à BBC.

O músico da lendária banda de Liverpool (norte da Inglaterra), que está prestes a comemorar seu 81.º aniversário, explicou que a voz de John Lennon foi retirada de uma velha fita de cassete para executar a nova música. “Acabámos de a terminar e será lançada este ano”, disse.

Paul McCartney não disse o nome da canção, mas poderá tratar-se de uma composição de John Lennon de 1978, intitulada Now And Then, segundo a BBC.

Esta composição já tinha sido dada como uma possível “música de reunião” dos Beatles em 1995, quando a banda estava a compilar a série “Anthology”, sobre toda a sua carreira.

A gravação foi entregue a Paul McCartney há cerca de um ano pela viúva de John Lennon, Yoko Ono. A música fazia parte de uma cassete com várias gravações chamada “For Paul” que Lennon tinha feito pouco antes da sua morte, em 1980.

Recorde-se que, em maio deste ano, foram divulgados no YouTube mais de 60 covers ‘cantados’ por Freddy Mercury, vocalista dos Queen, e que ele nunca interpretou, e tudo pela mão da Inteligência Artificial. Entre os êxitos estão versões de temas como Yesterday e Let it Be, dos Beatles, Another Brick in the Wall, dos Pink Floyd, Smells Like Teen Spirit, dos Nirvana? Ou, mais recentemente temas como Frozen, de Madonna, Bad Romance, de Lady Gaga, Jolene, com Miley Cyrus, e Rolling in the Deep, com Adele.

LUSA