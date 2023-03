Intimidade: Stress afeta mais as mulheres do que a menopausa

Menopausa é uma fase da vida das mulheres que marca o fim da possibilidade de ter filhos, acarreta consigo várias mudanças hormonais e não só. Mas é também um período cheio de mitos e carregado de suposições que devem ser desfeitos em prol do bem-estar das mulheres.

Instabilidade no humor, insónias, e até diminuição da libido são alguns desses fatores que chegam com a menopausa. Mas será ela a única, ou mesmo a principal, responsável? Uma pesquisa recente demonstra que a perda de apetite sexual está mais ligada ao stress do que à menopausa em si.

Em fevereiro, The Journal of Sex Research acompanhou duas mil mulheres e ouviu-as sobre o seu quotidiano. Segundo a análise, o stress gerado por questões como a dificuldade em conciliar a vida familiar e a vida profissional e social bem como questões financeiras está na génese da redução da qualidade da vida sexual da mulher.

A pressão e a agenda familiar atarefada aliada, por vezes, à falta de apoio dos parceiros e dos filhos sorve a energia das mulheres.

Existem estudos que apontam para uma hormona que pode reverter a falta de libido tanto feminino como masculino. Apesar de ainda ser um tema pouco falado, a verdade é que já existem marcas que se focam neste grupo. Cremes vaginais, lubrificantes, suplementos, entre outras visam ajudar e focar-se nesta faixa etária. Cremes. vaginais hidratantes são também uma boa opção para combater a secura vaginal provocada pelas alterações hormonais