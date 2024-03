iolanda. Da TVI, à SIC e da recusa no ‘The Voice’ à vitória no Festival da Canção

iolanda conquistou a vitória na 60ª edição do Festival da Canção e vai levar o Grito à Eurovisão, na Suécia, a partir de 7 de maio. Aos 29 anos, a cantora e compositora vê carimbado o passaporte para mais uma etapa do seu percurso profissional na música que começou bem cedo e diante dos olhos do público.

A estreia na TV dá-se aos 14 anos, em dezembro de 2008, com a ida ao concurso Uma Canção Para Ti, na TVI, porém, foi eliminada na segunda gala.

Quatro anos depois, aos 17, tenta a sua sorte em Ídolos, mas sairia ainda antes da fase das galas em direto.

Dois anos depois, em 2014, faz nova tentativa, mas não convenceu os jurados do The Voice: Marisa Liz, Mickael Carreira, Anselmo Ralph e Rui Reininho. “É complicado, é complicado já tentei tantas vezes”, dizia entre lágrimas.

Agora, na segunda vez que vai ao Festival da Canção – a primeira foi como coautora e cocompositora 2022 – iolanda agradece a quem vota, evoca o esforço que é preciso fazer e celebra.

Nascida a 4 de novembro de 1994 na Figueira da Fiz, mudou-se para Pombal ainda em criança. O interesse pela música sempre foi notório e iolanda aprendeu a tocar guitarra, saxofone, piano e cavaquinho. É formada em Ciências da Comunicação, pelo Instituo Superior de ciências Sociais e Políticas de Lisboa. Viveu também no Reino Unido onde estudou Songwriting na BIMM, Universidade de Sussex.

Em 2023 lançou o EP de estreia Cura, um tema que nasceu durante a pandemia.

iolanda tem trabalhado as influências da música portuguesa, conjugando-as com música eletrónica.