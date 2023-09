Jenni Hermoso já regressou aos jogos e foi recebida em festa

Risos, abraços, colo e braços no ar. A festa de regresso da futebolista Jenni Hermoso aos relvados foi grande e aplaudida. A atleta tinha à sua espera, no seu regresso ao México, mais de seis mil adeptos que estiveram no estádio Hidalgo, em Pachuca, a norte da capital, a Cidade do México.

Um regresso neste domingo, 10 de setembro, marcado pela vitória da equipa de Hermoso por 2 a 1 frente às Pumas. O presidente do ‘Tuzos’, Armando Martínez Patiño, entregou a Hermoso uma camisola com o nome e uma impressão que retrata a vitória das espanholas no Mundial Feminino de Futebol na Austrália e Nova Zelândia frente à Inglaterra. A jogadora partilhou momentos da festa nas suas redes sociais.

Uma festa que teve lugar no mesmo dia em que o presidente da Real Federação espanhol de Futebol, Luís Rubiales, apresentou a demissão, estando já suspenso pela FIFA, na sequência da polémica em torno do beijo na boca não consentido que deu a Jenni Hermoso a 20 de agosto, aquando da vitória da seleção espanhola no Mundial de Futebol.

Recorde-se que no domingo, 10 de setembro, já à noite, era conhecida a demissão de Rubiales, através de uma entrevista e um comunicado a confirmar a decisão. “Após a veloz suspensão por parte da FIFA, a juntar a todos os procedimentos abertos contra a minha pessoa, é evidente que não poderei voltar ao meu cargo. Insistir em esperar e aguentar não vai contribuir para nada de positivo nem para a Federação nem para o futebol espanhol. Entre outras coisas, porque existem poderes de facto que impedirão o meu regresso”, refere a nota citada pela imprensa, e que pode ler no original e na íntegra aqui.

A decisão foi comunicada às 21.30 horas ao presidente da RFEF em exercício, Pedro Rocha, e nela fica clara também a saída de Rubiales do cargo de vice-presidência na UEFA. “Não quero que o futebol espanhol seja prejudicado por toda esta campanha desproporcional e, acima de tudo, tomo esta decisão depois de ter a certeza de que a minha saída contribuirá para a estabilidade que permitirá à Europa e a África permanecerem unidas no sonho de 2030, que permitirá trazer ao nosso país o maior evento do mundo”.

Rubiales diz estar “a olhar para frente, olhar para o futuro”. “Tenho fé na verdade e farei tudo o que estiver ao meu alcance para que ela prevaleça. As minhas filhas, a minha família e as pessoas que me amam sofreram os efeitos de perseguições excessivas, bem como de muitas falsidades, mas também é verdade que nas ruas, cada dia mais, a verdade prevalece. Daqui transmito a todos os trabalhadores, deputados, federações e gente do futebol em geral, um grande abraço, desejando-lhes muitas felicidades”, lê-se ainda na mesma nota.