Mãe de Luis Rubiales termina greve de fome e está em casa após alta hospitalar

Três dias de greve de fome, uma ida ao hospital e o fim do protesto de Angeles Béjar, mãe do presidente da Federação espanhola de futebol, que queria, com este protesto, que Jenni Hermoso recuasse nas declarações relativas ao beijo sem consentimento dado pelo dirigente desportivo na final do Mundial Feminino de Futebol.

Na quarta-feira, 30 de agosto, Béjar, barricada na igreja Divina Pastoral de Motril, em Granada, ter-se-á sentido mal e foi levada para o hospital, onde passou a noite.

egundo avançou a agência espanhola EFE, a mãe de Luís Rubiales terá sofrido um inchaço significativo nas pernas, provavelmente provocado pela acumulação de líquidos, tendo também sintomas como vómitos, tonturas, angústia e um forte desconforto físico.

Por indicação médica, Ángeles Béjar foi assistida no Hospital de Santa Ana, onde terá passado a noite e na companhia do filho. Desde quinta-feira, 31 de agosto, que a mãe de Luís Rubiales está em casa a recuperar, tendo posto termo à greve de fome.

Para esta sexta-feira, 1 de setembro, está convocada uma manifestação de apoio à jogadora de futebol Jenni Hermoso, organizada por várias associações sociais e femininas de Granada e que irá ter lugar na Plaza de la Aurora de Motril.