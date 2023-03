Jill Biden: “É hora de os homens defenderem os direitos das mulheres”

A primeira-dama norte-americana, Jill Biden, convocou quarta-feira, 22 de março, os homens a erguerem-se e lutarem para proteger os direitos das mulheres, numa celebração na Casa Branca ao Mês da História da Mulher, dedicado aos contributos das mulheres.

Falando antes do presidente Joe Biden, e da vice-presidente Kamala Harris, Jill Biden lamentou que as mulheres continuem a travar “batalhas” que se pensava estarem vencidas “há muito” tempo. “Precisamos de mais homens para responsabilizar uns aos outros quando as mulheres estão a ser feridas ou deixadas para trás”, afirmou.

A Suprema Corte dos Estados Unidos, em junho, declarou que os estados podem proibir o aborto e, desde então, legisladores controladas pelos republicanos, em todo o país, têm lançado regulamentos que encurtam o período em que a mulher pode abortar e restringem o acesso ao aborto.

“A luta pela igualdade das mulheres deveria ter um fim”, defendeu a primeira-dama dos Estados Unidos.

Joe Biden, no discurso no evento da Casa Branca, prometeu que o governo vai permanecer focado na melhoria da situação económica das mulheres e argumentou que as principais questões que o país atravessa, desde a segurança pública à saúde pública, estão diretamente ligadas a uma melhoria da segurança económica e do bem-estar das mulheres.

“Temos de nos comprometer, novamente, com o trabalho que temos pela frente para oferecer um futuro melhor para as filhas da nossa nação”, disse o presidente norte-americano.