João Catarré quebra silêncio depois de doença

A informação foi avançada nesta terça-feira, 16 de janeiro, pelo entrevistador e diretor de Entretenimento da SIC, Daniel Oliveira, nas redes sociais. O protagonista do próximo programa de entrevista Alta Definição, a ser exibido no canal de Paço d’Arcos a 20 de janeiro, será João Catarré.

Este é um regresso do ator, de 43 anos, após meses de luta contra uma doença e que o afastou dos espaços mais mediáticos após a conclusões das gravações da novela Sangue Oculto.

As primeiras notícias que davam conta de que o ator estaria internado e a lutar contra uma doença “muito grave” surgiram em julho do ano passado. Em agosto, foi emitido um comunicado no qual era esclarecido que João Catarré estava “ livre de perigo e em franca recuperação de um problema de saúde”, agradecendo “as inúmeras mensagens de solidariedade” que recebeu.

Embora as informações apontassem para uma leucemia, a agência que representa o ator não confirmou qualquer diagnóstico, vincou não ter “mais nada a declarar sobre este assunto” e lamentou, “profundamente, as notícias falsas que, a seu respeito, têm vindo a público”.