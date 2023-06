Júlia Palha quer dar voz à “empatia” entre as mulheres

Tem sido uma das vozes mais ativas pela inclusão das copas para mulheres com peito grande na moda, tem sido embaixadora de uma marca de lingerie com esse propósito e, neste verão de 2023, de biquinis para semelhante efeito.

Júlia Palha, que já revelou em múltiplas ocasiões o longo caminho e a batalha que venceu para se debater consigo própria e o seu corpo, continua a dar a cara por este alargamento por parte das marcas, mas não se fica por aqui. “Gostava de trazer a empatia, de nos aceitarmos, de não nos julgarmos a todas. Se puxarmos para esta parte da moda, gostava de poder ajudar a fazer com que a pessoas se sintam bem na sua pele, com o que estão a vestir e a usar”, projeta à Delas.pt.

A atriz, de 24 anos, assume o papel de embaixadora das copas grandes da marca de swimwear da Calzedonia, somando com marca de lingerie do mesmo grupo e pela qual dava o rosto. “Lembro-me de quando comecei a ser embaixadora da Intimissimi, há alguns anos, de ir escolher certos modelos de soutien e não haver. Acho que tem havido um trabalho de aliar qualidade, conforto, sustentabilidade e aceitação. Para as coisas nos servirem não têm apenas de ser confortáveis, também tem de ser bonitas. Temos de ter todos os mesmo direitos”, afirma, pedindo menos ‘ataque’. “Não podemos viver sempre com essa pressão e esse auto-julgamento. Ok, este não serve – como outros não ficam bem em quem tem pouco peito ou nenhum -, mas há dezenas de outras opções que servem”, contemporiza.

Uma luta pela sua autoimagem que Júlia Palha está, refere à Delas.pt, “nesta fase da vida, completamente vencida”. “Se calhar, há de surgir outra fase em que posso voltar a ter inseguranças ou não estar tão confortável por alguma situação que ocorra na minha vida, mas é preciso saber lidar com as diferentes fases e ir buscar a aceitação”, recomenda o rosto da SIC, que já iniciou gravações para um novo projeto da OPTO. “Vou ser uma personagem superconfiante e vou estar num registo diferente do que tenho feito até agora”, explica ao Delas.pt.

Sem poder adiantar detalhes do que se segue, Júlia Palha refere que o projeto que vai integrar na plataforma de streaming de Paço d’Arcos “é um dos mais desafiantes”: Uma personagem “alicerçada em tema sda atualidade e com uma dupla vida”.