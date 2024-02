Júlia Palha: “Toda a gente põe fotografias em biquíni, eu faço a mesma coisa, mas em lingerie”

Em cena na recém-estreada novela da SIC, Senhora do Mar, Júlia Palha protagniza nova campanha em roupa interior para uma marca internacional e diz que se sente confortável com o corpo. “Sinto-me à vontade nestas campanhas em roupa interior, a mensagem que gosto de passar é autoconfiança nas mulheres e o amor próprio”, revela a atriz. “Mas não temos de estar com um corpo fantástico em lingerie, penteadas e maquilhadas para nos sentirmos bem”, salvaguarda.

“Sou uma mulher confiante, estou contente com a minha aparência, gosto de transmitir isso, não vejo como um tabu, toda a gente põe fotografias em biquíni, eu faço a mesma coisa, mas em lingerie”, acrescente Júlia Palha que, neste caso, recebe “mensagens de mulheres a apoiar”.

“As campanhas das copas maiores da Intimissimi cá em Portugal começaram porque eu já era embaixadora e dizia que os modelos, até então, não me serviam. Depois, recebi mensagens de miúdas que agradeceram por haver tamanhos maiores”. “Não sou grande defensora do amor próprio e da autoestima como uma coisa garantida e que é fácil. Se pudermos fazer o que está ao nosso alcance para nos sentirmos melhor é preferível”, acrescenta.

Mas se, no caso da campanha em lingerie, Júlia Palha recebeu elogios, muitas vezes as redes sociais não pouparam críticas à atriz. “Como em tudo na vida as redes sociais têm o seu lado bom e mau. Até quem não é figura pública compreende o quão perigosas podem ser. É cada vez mais fácil escrever ou mandar mensagens negativas porque a pessoa está atrás de um perfil”, apela.

Rui Pedro Pereira