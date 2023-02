Kate Middleton foi aos BAFTA com vestido reciclado e brincos de 16 euros

Kate Middleton manteve-se fiel ao seu estilo clássico. Percorreu a passadeira vermelha com um vestido branco comprido, reciclado e inspirado nas deusas gregas de Alexander McQueen, que já tinha usado para o mesmo evento em 2019.

O modelo foi conjugado com luvas pretas compridas, carteira de cor igual, sapatos dourados e brincos com flores em cascata de 16 euros, da Zara, disponíveis ainda em loja.

Recorde-se que o príncipe William é presidente da British Academy of Film and Television Arts desde 2010.

O grande vencedor da noite: ‘A Oeste Nada de Novo’

O filme A Oeste Nada de Novo, uma adaptação do famoso romance pacifista de Erich Maria Remarque e que narra as experiências de um soldado alemão adolescente durante a Primeira Guerra Mundial, ganhou neste domingo, 19 de fevereiro, os prémios de melhor filme e melhor diretor nos Bafta, os prémios britânicos do cinema.

Dirigido por Edward Berger, de 53 anos, levou um total de sete prémios, venceu “Os Banshees de Inisherin”, “Elvis”, “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo” e “Tár”. Berger também ganhou o prémio de melhor diretor contra Martin McDonagh, Park Chan-wook, Daniel Kwan e Daniel Scheinert, Todd Field e Gina Prince-Bythewood.

A um mês da entrega dos Oscars, para o qual já conta com nove indicações, a produção de Berger, com 14, tinha-se tornado no filme em língua estrangeira mais indicado da história do Bafta em 76 anos.

Na categoria de melhor atriz, a australiana-americana Cate Blanchett venceu como a implacável maestrina de “Tar”. Ela concorria com Viola Davis, Danielle Deadwyler, Ana de Armas, Emma Thompson e Michelle Yeoh.