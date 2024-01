Lateral do peito e costas bem à mostra na passadeira dos Emmy

As lantejoulas brilharam menos desta vez e as transparências dão lugar a cores opacas, mas fortes. A passadeira vermelha dos prémios Emmy, que chegou quatro meses depois devido às greves que se fizeram sentir no setor, veio recheada de bons cortes, estruturas e ainda mais classe.

Selena Gomez exibiu um vestido com lantejoulas burgundy bordadas à mão numa peça Oscar de La Renta que levou 930 horas a produzir. A vencedora atriz Sarah Snook, de Succession, optou por um longo vestido vermelho da autoria de Vivianne Westwood. Mas se esta cor deu nas vistas, foi numa peça de tons semelhantes mas cheia de criatividade que a cantora e atriz Suki WaterHouse, grávida de Robert Pattinson, impressionou todos com uma criação Valentino.

Uma noite também feita de estruturas como foi o caso do vestido Dior usado pela atriz Jenna Ortega. Claire Danes e Jessica Chastain escolheras cores bem sólidas. A primeira num rosa Balmain, a segunda num verde fluorescente Gucci.

Recorde a noite de mensagens pela igualdade racial e pelos direitos LGBT bem como de prémios para as séries Succession, The Bear e Rixa e veja abaixo alguns dos looks da gala.