‘Legging Legs’. A tendência que promove a magreza excessiva e que o TikTok já baniu

A tendência que ficou conhecida como legging legs [pernas de leggings, em tradução literal] mostra raparigas a usarem aquela peça de roupa, exibindo um espaço entre a parte interna superior das duas pernas, não se tocando mesmo quando estão juntas.

Uma corrente que, replicada, volta a glorificar um tipo de corpo que efetivamente só será possível mediante a excessiva magreza. Aos vozes de crítica logo se fizeram ouvir por se estar diante de uma concepção estética que pode promover a anorexia ou mesmo dismorfia do corpo, arriscando a levar a distúrbios alimentares e problemas de saúde mental severos.

“Esta tendência tem de parar! As redes sociais são tóxicas, agora há meninas que pensam que não podem mais usar leggings porque não têm espaço entre as coxas!”, afirmou uma das utilizadoras Mik Zazon. De acordo com o site francês MadMoizelle, a plataforma de social media TikTok reagiu e acabou por banir a tendência e o #leggingslegs semanas depois da explosão online, tornando mais difícil encontrar conteúdos sobre o tema.

A edição norte-americana da revista Forbes revelou que a plataforma criou uma resposta a esta tipo de pesquisa na qual poderia ler-se: “Não está sozinho. Se tu ou alguém que conheces está a passar por um momento difícil, há sempre ajuda disponível.”